Впервые в истории финалисты Лиги чемпионов и Лиги Европы будут представлять одну страну

Впервые в истории четыре футбольные команды, которые сыграют в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы, будут представлять одну страну — Англию.

В четверг прошли ответные матчи полуфинала Лиги Европы. «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл испанскую «Валенсию» (3:1, 4:2), а «Челси» оказался сильнее немецкого «Айнтрахта» (1:1, 1:1, 4:3 — по пенальти). Ранее определились финалисты Лиги чемпионов текущего сезона, ими стали «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», обыгравшие в полуфиналах соответственно испанскую «Барселону» (0:3, 4:0) и голландский «Аякс» (0:1, 3:2).

Ранее в еврокубках проходило два финала с участием английских команд. В финале Кубка УЕФА сезона-1971/72 «Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» (2:1, 1:1), а в финале Лиги чемпионов сезона-2007/08, который проходил в Москве на стадионе «Лужники», «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Челси» (1:1, по пенальти — 6:5).

Впервые в истории команды из одной страны будут играть в финалах двух еврокубков в одном сезоне. До текущего сезона в финале Лиги чемпионов, которая в 1955-1992 годах носила название Кубок европейских чемпионов, шесть раз встречались команды из одной страны: испанские «Реал» и «Валенсия» в 2000 году (3:0), итальянские «Милан» и «Ювентус» в 2003-м (0:0, по пенальти — 3:2), «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в 2008-м, немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда в 2013-м (2:1), а также испанские «Реал» и «Атлетико» в 2014-м (4:1) и 2016-м (1:1, по пенальти - 5:3).

Лига Европы под нынешним названием проводится с 2009 года, до этого с 1971 года турнир назывался Кубком УЕФА. Предшественником данного турнира является Кубок ярмарок, который проводился с 1955 года, однако он не признается Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В общей сложности с учетом Кубка ярмарок в истории турнира было 12 финалов, в которых принимали участие команды из одной страны: испанские «"Валенсия» и «Барселона» в 1962 году (6:2, 1:1), «Сарагоса» и «Валенсия» в 1964-м (2:1), «Барселона» и «Сарагоса» в 1966-м (0:1, 4:2), «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» в 1972-м, немецкие «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха в 1980-м (2:3, 1:0), итальянские «Ювентус» и «Фиорентина» в 1990-м (3:1, 0:0), «Интер» и «Рома» в 1991-м (2:0, 0:1), «Парма» и «Ювентус» в 1995-м (1:0, 0:1), «Интер» и «Лацио» в 1998-м (3:0), испанские «Севилья» и «Эспаньол» в 2007-м (2:2, по пенальти - 3:1), португальские «Порту» и «Брага» в 2011-м (1:0) и испанские «Атлетико» и «Атлетик» в 2012-м (3:0).

До сезона-2018/19 максимум три команды из одного национального чемпионата выходили в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Таких случаев было девять: испанские «Реал», «Валенсия» и «Барселона» в 1962 году, «Реал», «Сарагоса» и «Валенсия» в 1964-м, «Реал», «Барселона» и «Сарагоса» в 1966-м, немецкие «Гамбург», «Айнтрахт» и «Боруссия» в 1980-м, итальянские «Милан», «Ювентус» и «Фиорентина» в 1990-м, «Милан», «Парма» и «Ювентус» в 1995-м, «Ювентус», «Интер» и «Лацио» в 1998-м, а также испанские «Реал», «Атлетико» и «Севилья» в 2014-м и 2016-м годах.

Кубок обладателей кубков

С сезона-1960/61 по сезон-1998/99 проводился еще один еврокубковый турнир — Кубок обладателей кубков. В нем принимали участие победители национальных кубковых соревнований. Прежде чем турнир был упразднен, его победитель играл в матче за Суперкубок УЕФА, где его соперником была команда, выигравшая Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов. В настоящее время в матче за Суперкубок УЕФА встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

С 1960 по 1999 год проводились три еврокубковых турнира. В этот период, если учитывать все еврокубки, дважды в финалы соревнований пробивались четыре команды из одной страны.

В 1962 году в финале Кубка европейских чемпионов играл испанский «Реал», проигравший тогда португальской «Бенфике» (3:5), в финале Кубка ярмарок — испанские «Валенсия» и «Барселона» (6:2, 1:1), а в решающей встрече Кубка обладателей кубков испанский «Атлетико» обыграл итальянскую «Фиорентину» (1:1, переигровка - 3:0).

Второй подобный случай произошел в 1990 году. В финале Кубка европейских чемпионов итальянский «Милан» обыграл португальскую «Бенфику» (1:0), обладателем Кубка УЕФА стал итальянский «Ювентус», переигравший в финальном противостоянии «Фиорентину» (3:1, 0:0), а победителем Кубка обладателей кубков стала «Сампдория», в решающем матче оказавшаяся сильнее бельгийского «Андерлехта» (2:0).

Финал Лиги Европы сезона-2018/19 пройдет 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе, финал Лиги чемпионов — 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».