«Реал Мадрид» стал самым дорогим футбольным брендом в мире

Испанский «Реал» сумел опередить английский клуб «Манчестер Юнайтед» (МЮ) в ежегодном рейтинге 50-ти самых дорогих футбольных команд мира по версии международной компании Brand Finance. Согласно ее сообщению, стоимость королевского клуба увеличилась за последние 12 месяцев на 27%, до €1,646 миллиарда.

«Мадридский «Реал» наглядно продемонстрировал в нынешнем году, кто действительно правит в мире футбола, — заявил директор Brand Finance Брин Андерсон. — Он заслуженно первенствует в качестве самого ценного и стабильного бренда. Кроме того, не имеет равных и его стадион «Сантьяго Бернабеу». «Самый успешный клуб в истории европейского футбола, наконец, пожинает плоды десятилетий впечатляющих выступлений на поле и вне его», — добавил Андерсон.

В свою очередь, значительно сбавил обороты МЮ: стоимость бренда команды снизилась на 5,8% и составляет €1,472 миллиарда. Тройку рейтинга замкнула испанская «Барселона», бренд которой оценивается в €1,393 миллиарда. Следом идут немецкая «Бавария» (€1,314 миллиарда), английский «Манчестер Сити» (€1,255 миллиарда), английские «Ливерпуль» (€1,191 миллиарда) и «Челси» (€968 миллиона). Восьмым в рейтинге брендов оказался французский ПСЖ (€916 миллионов).

Вырос бренд российского «Зенита». Его стоимость увеличилась на 13%, до €116 миллионов, и клуб поднялся на три ступени, оказавшись на 46-м месте.

Доминируют же среди полусотни самых успешных клубов английские команды. В рейтинге их сразу 17, а суммарная стоимость их брендов достигает 43% от общей стоимости всех команд.

В 2018 году «Реал» выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Всего же клуб побеждал в Лиге чемпионов 13 раз. Он — 33-кратный чемпион Испании. 19 раз завоевывал Кубок Испании и 10 — Суперкубок страны.

В основе рейтинга — индекс Brand strength index (BSI), который вычисляют, в частности, по таким ключевым параметрам, как маркетинговые инвестиции, корпоративная репутация, конкурентоспособность, доходы, лояльность потребителей.