Минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу составит €30

Минимальная стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года составит €30. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА).

Ценовая категория билетов разделена на два кластера: в городах кластера «А», где матчи примут Амстердам, Бильбао, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург, минимальная стоимость билета составит €50. В кластер «B» входят Баку, Бухарест и Будапешт, в этих городах самый дешевый билет можно будет приобрести за €30.

Сообщается, что на турнир для болельщиков будет доступно рекордное количество билетов — три миллиона. В продаже предусмотрено два типа билетов: «Индивидуальный» (на один матч на одном стадионе) и билет «Follow my team», который позволит болельщикам команды посещать матч на стадии плей-офф независимо от места проведения встречи. Также УЕФА сделает ряд билетов для инвалидов на каждую игру в самой низкой ценовой категории, болельщики с ограниченными возможностями могут заказать бесплатное место для сопровождающего.

На первом этапе продаж, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2019 года, для покупки будут доступны полтора миллиона билетов. На втором этапе (декабрь 2019 года) будет реализовано 1 миллион.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.