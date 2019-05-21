Армянский футболист «Арсенала» Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник английского футбольного клуба «Арсенал» Генрих Мхитарян не полетит с командой на финальный матч Лиги Европы в Баку против «Челси». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Решение было принято после обсуждения вопроса о поездке Мхитаряна в Баку с футболистом и его семьей.

«Мы тщательно изучили все варианты, при которых Мхитарян был бы частью команды, но после обсуждения этого вопроса с самим игроком и его семьей мы вместе решили, что он не поедет с нами, — говорится в заявлении клуба. — Мы написали в УЕФА, выразив нашу глубокую обеспокоенность из-за этой ситуации».

«Мхитарян был ключевым игроком команды на пути к финалу, поэтому это серьезная потеря для команды. Он будет продолжать тренироваться с командой, пока футболисты не вылетят в Баку», — также сказано в заявлении.

Ранее УЕФА заявлял, что обеспечит безопасность 30-летнему футболисту и поможет в получении визы и оформлении прочих документов для въезда в Азербайджан. Руководство «Арсенала» считало, что все еще остается существенный риск возникновения проблем, так как любая ситуация, которая может коснуться Мхитаряна в отеле или во время поездок по городу, отразится и на остальной команде.

Мхитарян во время выступлений за дортмундскую «Боруссию» в 2015 году не принимал участия в выездном матче Лиги Европы против азербайджанской «Габалы» из соображений безопасности. В этом сезоне полузащитник пропустил игру группового турнира против «Карабаха», которая прошла в Баку.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери объяснил отсутствие игрока тем, что он «не может путешествовать сюда», а тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов предположил, что клуб мог оградить футболиста от давления, которое ждало бы его в случае появления в Азербайджане.

Армянский игрок в этом сезоне провел в Лиге Европы 11 матчей, отдав три голевые передачи и получив две желтые карточки. Финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая.

Конфликт Азербайджана и Армении

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года ввиду территориальных претензий последней по Нагорному Карабаху. В ходе вооруженного противостояния в период с 1992 по 1994 год Армения оккупировала Нагорный Карабахом и семь прилегающих к нему районов.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированных земель Азербайджана не выполняются Арменией.