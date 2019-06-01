Футболист Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП

Бывший атакующий полузащитник «Арсенала», «Реала», «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП.

«Севилья» сообщила в Twitter, что 35-летний футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

«Скончался в ДТП наш дорогой Хосе Антонио Рейес. Покойся с миром», — отмечается в сообщении клуба.

По данным газеты «Паис», в машине с 35-летним футболистом находились два человека, один из которых также погиб в результате автоаварии.

Рейес родился в провинции Севилья, где и начал заниматься футболом. В первой команде «Севильи» дебютировал в сезоне 1999/00.

После этого молодой полузащитник попал в сферу внимания лондонского «Арсенала», куда и перешёл зимой 2004 года. Сумма сделки составила 17,5 миллионов фунтов стерлингов.

Летом 2006 года в прессе появилась информация о том, что к Рейесу проявляет интерес мадридский «Реал». Сам футболист в интервью несколько раз отмечал, что хотел бы вернуться на родину. В итоге, терпение главного тренера «канониров» Арсена Венгера иссякло, и клубы достигли соглашения об обмене Рейеса на Жулио Баптисту. При этом права на испанца остались у «Арсенала».

В сезоне 2006/07 Рейес вместе с «Реалом» выиграл чемпионат Испании. 5 января 2012 года игрок подписал контракт с «Севильей» сроком до 30 июня 2015 года. Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. В июне 2015 года футболист продлил контракт с «Севильей» на 2 год.

29 июня 2016 Хосе Антонио Рейес перешел в «Эспаньол». В конце сезона 2016/17 полузащитник ушел с барселонской команды. 30 января 2018 года Рейес стал футболистом «Кордовы». Летом 2018 года стал игроком китайского клуба «Синьцзян Тяньшань Леопард».