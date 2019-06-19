Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Во вторник Платини был взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Адвокат Уильям Бурдон вызвал Платини в качестве свидетеля, однако сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями задержали бывшего президента УЕФА, когда он прибыл. Сделано это было для того, чтобы другие вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства. Такую информацию сообщил ТАСС официальный представитель Платини Жан-Кристоф Алькье.

Около 02:00 мск Бурдон рассказал журналистам об освобождении известного в прошлом французского футболиста. Допрос продолжался несколько часов. Вместе с Платини были задержаны Софи Дион (советник по спорту экс-президента Франции Николя Саркози) и бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан.

«Платини освобожден из-под стражи. Слишком много шума на пустом месте. Следователи хотели, чтобы каждый допрашиваемый был услышан и не мог советоваться с остальными, поэтому их разделили. Я и мой подзащитный спокойны и уверены в итоговом результате дела», — сказал Бурдон.

Следователи во время допроса бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини задавали ему вопросы, касающиеся деятельности Международной федерации футбола (ФИФА), а также связанные с чемпионатом Европы - 2016 и чемпионатами мира в России (2018) и Катаре (2022). Об этом сам Платини, чьи слова передает агентство Франс Пресс, сообщил журналистам после того, как его выпустили из-под стражи.

«Это шло очень долго, учитывая количество вопросов, которые мне задавали. Все могло происходить еще дольше, ведь меня расспрашивали о чемпионате Европы 2016 года во Франции, чемпионате мира в России и мировом первенстве в Катаре. Также они задавали вопросы о ФИФА. Я спокойно побеседовал со следователями на все интересующие их темы», — сказал Платини, которого выпустили из-под стража около 02:00 мск в среду.

Адвокат известного в прошлом французского футболиста заявил, что он и его подзащитный спокойны, так как уверены в положительном для них исходе дела. Отмечается, что Платини не получил обвинений, а был допрошен в качестве свидетеля. Вместе с ним задержали Софи Дион (советник по спорту экс-президента Франции Николя Саркози) и Клода Геана (бывший генеральный секретарь Елисейского дворца) .

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет.

Основанием для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Срок дисквалификации Платини истечет осенью этого года, поскольку суд частично удовлетворил апелляцию француза, сократив отстранение до четырех лет.