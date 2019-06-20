Турецкий тренер будет тренировать сборную Казахстана по волейболу

Опытный турецкий тренер Неджат Санджак подготовит женскую сборную Казахстана по волейболу к отборочному туру Олимпийских игр в Токио 2020 года.

Санджак ранее тренировал такие волейбольные команды, как Arçelik, NETAŞ, Yeşilyurt и Bursaspor, сборные Кении и Черногории.

Санджак подписал контракт с Казахстаном сроком на год в январе.

57-летний Неджат Санджак работает тренером в Международной федерации волейбола.

Тренер сообщил агентству «Анадолу», что с 2013 года поддерживает контакты с Казахстаном из-за работы в Международной федерации волейбола.

«Я преподавал на курсах в Казахстане. И в этом году работал там. Потом мне поступило предложение. По контракту буду работать до конца января будущего года», — сказал Санджак.

«Первый отборочный тур к Олимпиаде пройдет в августе. Затем пройдет Чемпионат Азии. Последняя часть отборочных туров будет организована в США. Я работаю с властями Казахстана с 2013 года, и у нас налажены доверительные отношения», — сказал Санджак.