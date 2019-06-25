Турция завоевала первое золото Европейских игр в Беларуси

Турция в понедельник завоевала первую золотую медаль на Европейских играх-2019 в Минске.
Первое золото для своей страны завоевал турецкий дзюдоист Микаил Озерлер, выступающий в весовой категории до 90 килограммов.
Озерлер в финале победил израильтянина Ли Кочмана со счетом 10-0.
Другой турецкий дзюдоист Мерт Шишманлар, который выступает в той же весовой категории, выбыл из борьбы после первого поединка.
Турецкие дзюдоистки Себиле Акбулут и Кайра Сайит проиграли своим соперницам в весовой категории выше 78 килограммов.
Турецкие спортсмены на четвертый день Евроигр также соревновались в стендовой стрельбе, бадминтоне, боксе и стрельбе из лука.
Лучники Сафия Сарытюрк и Явуз Илнам заняли пятое место по итогам состязаний и не прошли в полуфинал и финал.
Турецкие бадминтонистки Назлыджан Инджи и Бенгису Эрчетин проиграли свой первый матч. А Неслихан Йигит одержала победу над своей соперницей из Болгарии Линдой Зетчири со счетом 2:0.