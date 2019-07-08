В Турции завершился традиционный фестиваль масляной борьбы

В турецком городе Эдирне в воскресенье завершился 658-й традиционный фестиваль по масляной борьбе.

Победителем соревнования в этом году стал Али Гюрбюз из Антальи. Гюрбюз уже завоевывал титул «Главного борца» в 2011 и 2012 годах.

Более 6,5 тысяч мастеров масляной борьбы съехались в Эдирне на северо-западе Турции, где в пятницу на историческом Дворцовом поле Кыркпынар стартовал фестиваль этого старейшего спортивного соревнования, когда друг против друга выходят соперники, которых предварительно натерли оливковым маслом.

Масляная борьба (yağlı güreş) — вид спорта, который встречается только в Турции. Принято считать, что первые состязания по «масляной борьбе» состоялись на поле Кыркпынар в 1346 году. За прошедшие шесть с лишним веков ежегодный турнир отменялся всего несколько раз и то по очень уважительной причине, как правило, из-за военных действий. Поэтому фестиваль Кыркпынар официально признан старейшим непрерывно действующим спортивным состязанием в мире — соответствующие записи сделаны в Книге рекордов Гиннесса и в Списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Правила борьбы

Борцы соревнуются, будучи облаченными лишь в особые шорты до колен, изготовленные из толстой кожи, или киспет. Покрытое маслом тело становится очень скользким, и единственный надежный способ ухватить соперника — просунуть руку под шортами и зажать в кулаке нижний край штанины. Традиционно киспеты изготавливались из шкуры буйвола, последнее время обычно используется бычья или козлиная кожа. Штаны шьются по индивидуальной мерке, а их вес может достигать 13 килограммов. По правилам, силач, который станет победителем три года подряд, получит главный приз — «золотой пояс» — навечно.