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Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

DAILY SABAH И ТАСС
СТАМБУЛ
Опубликовано 22.07.2019 13:31
Обновлено 22.07.2019 14:59
Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «Олимпиакос» (Греция) — «Виктория Плзень» (Чехия).

Российский «Краснодар» встретится с португальским «Порту», а киевское «Динамо» с бельгийским «Брюгге».

Жеребьевка прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Кроме того, австрийский ЛАСК проведет встречу против победителя в паре ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария).

В пути чемпионов пройдут следующие встречи:

ЧФР (Румыния) / «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Селтик» (Шотландия) / «Нымме Калью» (Эстония);

«Сутьеска» (Черногория) / АПОЭЛ (Кипр) — «Дандолк» (Ирландия) / "Карабах" (Азербайджан);

«Сабуртало» (Грузия) / «Динамо» (Хорватия) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Валлетта» (Мальта);

«Црвена Звезда» (Сербия) / ХИК (Финляндия) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс) / «Копенгаген» (Дания);

«Марибор» (Словения) / АИК (Швеция) — БАТЭ (Беларусь) / «Русенборг» (Норвегия);

ПАОК (Греция) — «Аякс» (Нидерланды).

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