Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «Олимпиакос» (Греция) — «Виктория Плзень» (Чехия).
Российский «Краснодар» встретится с португальским «Порту», а киевское «Динамо» с бельгийским «Брюгге».
Жеребьевка прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
Кроме того, австрийский ЛАСК проведет встречу против победителя в паре ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария).
В пути чемпионов пройдут следующие встречи:
ЧФР (Румыния) / «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Селтик» (Шотландия) / «Нымме Калью» (Эстония);
«Сутьеска» (Черногория) / АПОЭЛ (Кипр) — «Дандолк» (Ирландия) / "Карабах" (Азербайджан);
«Сабуртало» (Грузия) / «Динамо» (Хорватия) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Валлетта» (Мальта);
«Црвена Звезда» (Сербия) / ХИК (Финляндия) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс) / «Копенгаген» (Дания);
«Марибор» (Словения) / АИК (Швеция) — БАТЭ (Беларусь) / «Русенборг» (Норвегия);
ПАОК (Греция) — «Аякс» (Нидерланды).