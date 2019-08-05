«Истанбул» и «Краснодар» могут сыграть в плей-офф ЛЧ

Турецкий «Истанбул Башакшехир» может сыграть с победителем противостояния между российским футбольным клубом «Краснодар» и португальским «Порту» в раунде плей-офф Лиги чемпионов в случае победы в третьем квалификационном раунде турнира. Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов прошла в понедельник в швейцарском Ньоне.

«Истанбул» проведет два матча в третьем квалификационном раунде против греческого «Олимпиакоса». Первая встреча состоится 7 августа в Стамбуле, ответная — 13 августа в Афинах.

Кроме того, по итогам жеребьевки стало известно, что в раунде плей-офф победитель пары «Динамо» (Хорватия) – «Ференцварош» (Венгрия) сыграет против победителя противостояния между словенским «Марибором» и норвежским «Русенборгом». Чешская «Славия» встретится с победителем пары ЧФР (Румыния) – «Селтик» (Шотландия), швейцарский «Янг Бойз» сыграет против победителя пары ПАОК (Греция) – «Аякс» (Нидерланды), а победитель противостояния «Базель» (Швейцария) – ЛАСК (Австрия) сразится с победителем пары «Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Украина).

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 20 и 21 августа, ответные встречи состоятся 27 и 28 августа. Победители противостояний пройдут в основной турнир Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет в Монако 29 августа.

Краснодарская команда четыре раза играла с клубами из Турции в рамках еврокубковых турниров. На стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2016/17 «Краснодар» дважды сыграл с «Фенербахче» (1:0 дома, 1:1 в гостях), а в групповом турнире Лиги Европы сезона-2018/19 российский клуб в обоих матчах обыграл «Акхисар» (1:0 в гостях, 2:1 дома).