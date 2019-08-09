Месси стал автором лучшего гола прошедшего сезона по версии УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал гол аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси в ворота английского «Ливерпуля» лучшим в сезоне-2018/19 в матчах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Месси забил со штрафного удара в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0). Аргентинец выиграл эту награду в третий раз за последние пять лет.

Второе место занял португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший гол в ворота английского «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов. На третьем месте гол португальца Данилу, который он забил в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 против команды Сербии (1:1).

32-летний Месси в составе «Барселоны» стал десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз становился обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту планеты. В составе сборной Аргентины он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине 2008 года, серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии, летом 2019 года он стал бронзовым призером Кубка Америки.

Всего за свою футбольную карьеру Месси сыграл в 948 матчах и забил 756 голов.