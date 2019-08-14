Обладатель Суперкубка УЕФА определится в Стамбуле

В среду, 14 августа, в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк», вмещающем до 42 тыс зрителей, пройдет матч за Суперкубок УЕФА, в котором сойдутся победитель Лиги чемпионов прошлого сезона «Ливерпуль» и обладатель Лиги Европы «Челси».

«Ливерпуль» в финале ЛЧ-2018/19 в Мадриде обыграл «Тоттенхэм», а «Челси» в Баку в финале ЛЕ оказался сильнее «Арсенала».

Игроки «Челси» в полном составе прибыли в Стамбул еще в понедельник вечером. Прибытие «Ливерпуля» намечено на вечер вторника.

На матч Суперкубка УЕФА, который начнется в 22 :00 по местному времени, в турецкий мегаполис съезжаются тысячи фанатов со всего мира.

Ранее английские клубы 15 раз сражались в матчах за Суперкубок УЕФА, но впервые в истории сойдутся между собой в борьбе за трофей.

«Ливерпуль» участвовал в пяти матчах за Суперкубок УЕФА, победив в трех из них.

«Челси», в свою очередь, боролся за данный трофей три раза, однако, лондонцам он покорился лишь однажды. В активе британских команд в целом семь завоеванных кубков. Также трофей покорялся «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Астон Вилле» и «Ноттингем Форест».