Зинедин Зидан может покинуть пост главного тренера мадридского «Реала»

Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан может покинуть команду. На такую возможность указывает британская газета Independent.

По ее информации, такое решение может быть связано с тем, что руководство испанского клуба не хочет приобретать французского полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Отмечается, что после того, как президент «Реала» Флорентино Перес отказал Зидану в покупке игрока, отношения между ними ухудшились. Утверждается, что Зидан пообещал Погба взять его в команду.

«Неспособность или нежелание мадридского «Реала» всерьез попытаться заполучить Погба этим летом указывает на серьезные разногласия между тренером Зинедином Зиданом и президентом Флорентино Пересом, — пишет, в частности, газета. — Вернувшись в «Реал» в марте этого года, Зидан открыто говорил о «втором проекте» и о том, что приобретение звездных игроков, которыми он давно восхищается, включая Погба, Эдена Азара и Килиана Мбаппе, является центральным моментом нового проекта».

Зидан завершил карьеру футболиста после чемпионата мира 2006 года, а в 2009-м занял пост помощника Переса, но через три года отказался от работы функционера, чтобы сосредоточиться на тренерской деятельности. Он возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. В мае нынешнего года специалист вновь стал главным тренером команды. Вместе с испанским клубом Зидан становился чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, по два раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.