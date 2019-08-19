ФИФА назвала претендентов на звание лучшего гола по итогам года

Гол аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Бетиса» в матче 28-го тура чемпионата Испании сезона-2018/19 вошел в число претендентов на премию Международной федерации футбола (ФИФА) имени Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Список из десяти претендентов был опубликован в понедельник на официальном сайте ФИФА. Претендентом мог стать любой мяч, забитый в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года. Десять лучших голов были отобраны членами ФИФА и сторонними футбольными экспертами. В голосовании, которое завершится 1 сентября, принимают участие болельщики на официальном сайте ФИФА. После интернет-голосования список сократится с десяти до трех претендентов, после чего проголосуют легенды ФИФА, которые и выберут обладателя премии.

Помимо забитого мяча Месси, в список кандидатов вошли голы шведского нападающего клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, итальянского нападающего «Сампдории» Фабио Квальяреллы, английского полузащитника «Кристал Пэлас» Эндроса Таунсенда, бразильского нападающего немецкого «Лейпцига» Матеуса Куньи, колумбийского полузащитника аргентинского клуба «Ривер Плейт» Хуана Кинтеро, венгерского нападающего «Дебрецена» Даниэля Жори, форварда женской сборной Камеруна Аджары Нчут, нападающей американского клуба «Юта» Эми Родригес и Билли Симпсон, играющей на позиции полузащитника, из североирландского клуба «Клифтонвилл».

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша вручается с 2009 года, ее обладателем может стать представитель любого пола. В 2018 году премию получил гол египетского нападающего английского «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.

Вручение наград ФИФА состоится 23 сентября в итальянском Милане.