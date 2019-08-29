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УЕФА представил логотип финала Лиги чемпионов-2020 в Стамбуле

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
СТАМБУЛ
Опубликовано 29.08.2019 15:30
Фото: АА

Представлен логотип финального матча Лиги чемпионов УЕФА 2020 года.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА пройдет 30 мая 2020 года на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

Логотип матча представлен 29 августа в ходе жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов в Монако.

На логотипе изображены такие символы турецкого мегаполиса как башня Галата, Дикилиташ (Обелиск Феодосия), Босфорский пролив, мечеть и акведук.

В центре логотипа размещена надпись «Стамбул Финал 20», а также изображены логотип и кубок Лиги Чемпионов.

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