УЕФА представил логотип финала Лиги чемпионов-2020 в Стамбуле

Представлен логотип финального матча Лиги чемпионов УЕФА 2020 года.
Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА пройдет 30 мая 2020 года на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.
Логотип матча представлен 29 августа в ходе жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов в Монако.
На логотипе изображены такие символы турецкого мегаполиса как башня Галата, Дикилиташ (Обелиск Феодосия), Босфорский пролив, мечеть и акведук.
В центре логотипа размещена надпись «Стамбул Финал 20», а также изображены логотип и кубок Лиги Чемпионов.