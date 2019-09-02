В Великобритании побит мировой рекорд по самой долгой игре в крикет

Клуб Blunham из графства Бедфордшир на востоке Англии побил мировой рекорд по самой долгой игре в крикет. Матч длился семь дней, сообщила вещательная корпорация BBC.

Как отметил капитан команды Джордж Хатсон, к концу этого испытания игроки были морально и физически истощены. Усложняла ситуацию переменчивая погода: палящее солнце периодически сменялось проливным дождем.

Денежная премия, полученная клубом за установление нового мирового рекорда, будет направлена на нужды клуба и благотворительность.

Предыдущий рекорд по продолжительности партии в крикет принадлежал сотрудникам университета Лафборо в графстве Лестершир в центре Англии. В 2012 году их команде удалось непрерывно играть в крикет в течение 150 часов 14 минут.

Крикет появился в XVI веке в южной части Англии. Он изначально задумывался как детская игра, но к началу XVII века им стали заниматься и взрослые. К началу XX века игра распространилась по всему миру. В 2009 году Международный олимпийский комитет (МОК) признал крикет видом спорта. Он был представлен на Олимпийских играх единственный раз — в 1900 году в Париже, а перед Играми в американском Сент-Луисе в 1904-м был исключен из олимпийской программы.

Большим любителем крикета является бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Иногда фотокорреспондентам удается запечатлеть ее на трибунах известного лондонского стадиона Lord's Cricket Ground. Однажды Мэй даже заявила, что взяла для себя в качестве примера для подражания волевые качества легендарного английского игрока в крикет Джеффри Бойкотта.