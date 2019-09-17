Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, осужденные за драки в центре Москвы, вышли из колонии в Белгородской области условно досрочно.

Встречать Александра Кокорина приехала его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов.

На месте также находятся журналисты, на одного из них наехала машина Логинова. Пострадавшему оказали помощь медики.

Как пояснил журналистам адвокат осужденных Юрий Падалко, футболисты «должны будут зарегистрироваться по месту жительства в отделе внутренних дел, за ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря».