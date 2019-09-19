Сборные Турции и России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная Турции поднялась на 36-е место рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в четверг, 19 сентября, сообщается на сайте организации.



Турецкая команда поднялась на одну строчку, в ее активе 1.475 очков.



В тройку лидеров вошли сборные Бельгии (1.752), Франции (1.725) и Бразилии (1.719).



Следующий рейтинг ФИФА будет обнародован 24 октября.

Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

В активе российской команды 1455 очков. В 2019 году сборная России провела шесть игр в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В марте россияне проиграли команде Бельгии (1:3) и разгромили сборную Казахстана (4:0), в июне российская команда одержала две победы — над сборными Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), а в сентябре победила команды Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).

Система подсчета очков

После чемпионата мира 2018 года ФИФА изменила систему подсчета очков. Отчасти нововведение было обусловлено появлением Лиги наций — нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного заменить товарищеские матчи. Также новая система была введена, чтобы принимающие чемпионат мира или другой крупный турнир сборные медленнее теряли позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, даже в товарищеских матчах, теперь оцениваются большим количеством очков.

Согласно новой системе, наименьшим коэффициентом оцениваются товарищеские встречи за пределами «окон» календаря для международных матчей (0,5), следом по важности идут товарищеские игры в пределах «окон» (1,0), матчи группового этапа Лиги наций (1,5), матчи плей-офф этого же турнира (2,5) и отборочные встречи континентальных и мировых первенств (2,5). Наибольшим коэффициентом оцениваются матчи финальной стадии мировых и континентальных чемпионатов — от 3,5 до 6,0.

Изменилась и система подсчета очков за результаты. Теперь за победу дается 1 очко, за ничью — 0,5, поражение — 0. Поражения в финальных стадиях турниров не будут учитываться. Из системы исключены подсчет среднего числа очков, набранных командой за год, коэффициент конфедераций, очки за поражение и победу в серии пенальти, но учитывается сила соперника.