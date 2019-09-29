Известный футболист Рио Фердинанд и актриса Кэти Райт поженились в Мармарисе

Легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд и известная актриса Кэти Райт сыграли свадьбу в субботу в туристическом городе Мармарис в провинции Мугла на юго-западе Турции.

По данным СМИ, церемония бракосочетания 40-летнего футболиста и 27-летней актрисы состоялась в отеле D Maris Baу.

Церемонию провел мэр города Мехмет Октай. По его словам, пара и гости были довольны турецким курортом.

«Фердинанд сказал, что вернется в Мармарис в ближайшие годы», — добавил он.

Фердинанд уже был женат, но овдовел, когда его жена Ребекка Эллисон умерла от рака в возрасте 35 лет весной 2015 года. У них родились двое сыновей, Лоренц и Тейт, и дочь Тиа.

Фердинанд — бывший английский футболист, центральный защитник клуба «Манчестер Юнайтед». Провел 81 матч за сборную Англии и принял участие в трех чемпионатах мира.