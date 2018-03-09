Мурат даг — центр горнолыжного и термального туризма Турции

Гора Мурат (Murat Dağı), которая находится в провинции Кютахья, считается одним из центров горнолыжного и термального туризма Турции.

Гора высотой 2,300 метров над уровнем моря привлекает в район Гедиз как местных туристов, так и гостей из-за рубежа.

У вершины горы находится лыжная трасса, а на высоте 1,500 метров — термальные источники, вода в которых имеет температуру 43 градуса по Цельсию.





Глава администрации района Гедиз Мехмед Али Сараоглу сообщил Агентству Анадолу, что район горы Мурат является одним из немногих в Турции, где можно окунуться в термальные источники и покататься на лыжах.

По его словам, сезон катания на лыжах в районе горы Мурат длится четыре месяца.