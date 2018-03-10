Граждане РФ в Турции досрочно голосуют на выборах президента

Граждане России, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории Турции, досрочно голосуют на выборах президента России.

В числе прочих, правом голоса воспользовались россияне, пришедшие к избирательным участкам в районах Кемер и Аланья турецкой провинции Анталья.

Часть россиян пришла к избирательным участкам целыми семьями.

Генконсул России в Анталье Иван Степанов сообщил, что в нынешнем году избирательный участок впервые открылся в районе Кемер, где проживает до 100 граждан России.

Председатель Ассоциации русской культуры и образования района Аланья Екатерина Гюндюз сообщила, что в данном туристическом районе Турции, могут досрочно проголосовать до 7 тысяч россиян.

«Те же, кто ряду причин не сможет прийти на участки сегодня, смогут отдать голос непосредственно в день выборов 18 марта в городе Анталья», — добавила Гюндюз.

В голосовании могут принять участие все совершеннолетние граждане РФ, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории Турецкой Республики, при предъявлении паспорта РФ (заграничного или внутреннего) либо свидетельства на въезд (возвращение) в РФ.