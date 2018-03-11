В Стамбуле открылась V Международная книжная выставка CNR.

В открытии выставки в международном центре CNR EXPO принял участие министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш.

Губернатор турецкого мегаполиса Васип Шахин назвал книжную выставку CNR молодым и успешным культурным мероприятием международного уровня.

«Уверен, что число участников и посетителей книжной выставки в Стамбуле будет расти в геометрической прогрессии. В прошлом году в рамках выставки CNR состоялась презентация 600 авторских произведений. В нынешнем году это число возрастет», — сказал губернатор, указав при этом на значимость выставки с точки зрения увеличения числа международных контактов издательств и писателей.





Главный координатор CNR Holding Джем Шенел сообщил, что лозунгом нынешней книжной выставки выбран призыв к чтению. «Мы стремимся увеличить интерес населения к чтению книг. Если в прошлом году число посетителей Международной книжной выставки CNR составляло 407 тысяч, то в нынешнем году ожидаем более 450 тысяч гостей», — сказал Шенел.

Информационным партнером выставки выступает Агентство Анадолу.