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Пляжи Антальи заполнены из-за тёплой мартовской погоды

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
АНТАЛЬЯ
Опубликовано
Фото: АА

Температура воздуха в юго-западной турецкой провинции в последние дни составляет в среднем 22 градуса по Цельсию, а температура воды достигает 18 градусов

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В турецкой Анталье в последние дни установилась на редкость теплая погода, что стало хорошим поводом для жителей и гостей «туристической столицы» Турции провести отдых у моря.

Температура воздуха в южной провинции составляет в последние дни в среднем 22 градуса по Цельсию, температура воды – плюс 18.

Пляжи Антальи переполнены. Немало туристов купаются и загорают.

Один из местных жителей Мустафа Йешилташ рассказал Агентству Анадолу, что купается в море даже зимой.

«Обычно люди боятся купаться зимой и ранней весной. Анталья в этом смысле — приятное исключение», — сказал Йешилташ.

Житель Стамбула Эмре Матер рассказал, что отдыхает в Анталье седьмой год подряд.

«Это мой первый приезд на море с начала года. В Анталье можно купаться 7-8 месяцев в году», — сказал Матер.

Россиянка Наталья Вдовицна рассказала, что живет в Анталье уже два года.

«Я очень люблю этот город и Турцию. Люди здесь очень добрые. Погода и море благоприятны», - сказала она.

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