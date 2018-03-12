Турецкий частный самолёт разбился в Иране, 11 человек погибло

Пассажирский самолёт бизнес-класса, принадлежавший турецкой компании Başaran Holding, потерпел крушение на юго-востоке Ирана.

Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. На борту самолёта находились восемь пассажиров и три члена экипажа — все погибли.

Глава Бюро по кризисным ситуациям района Кияр Кадемели Мердани сообщил агентству IRNA, что лайнер летел из Объединенных Арабских Эмиратов в Стамбул.

Мердани сообщил, что крушение произошло в горной местности, куда направлены поисково-спасательные бригады из 50 человек.

Представитель МИД Ирана Бахрам Касыми выразил соболезнование в связи с гибелью людей в результате крушения.

В Министерстве транспорта, судоходства и связи Турции сообщили "Анадолу", что частный самолёт вошел в воздушное пространство Ирана в 13.00, а в 14.40 пропал с радаров.

В район крушения на военно-транспортном самолёте вылетела также группа спасателей и экспертов из Турции.