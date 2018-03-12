Туристы продолжают проявлять интерес к руинам Ани в турецком Карсе

Руины города Ани в провинции Карс на востоке Турции привлекают местных и иностранных туристов во все времена года.

Руины античного города расположены на границе с Арменией.

Ани также известен как «Город мира», «Город тысячи и одной церкви», «Город с 40 воротами».

Руины античного города, расположенные недалеко от района Арпачай в Карсе, 15 июля 2016 года были включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

На территории Ани обнаружены образцы исламской архитектуры, относящиеся к XI-XII векам.Первое поселение в районе Ани датируется третьим тысячелетием до нашей эры. За всю историю Ани в городе проживали представители 23 различных культур, что отразилось на его архитектуре.

Директор Музея Карса Неджметтин Альп в беседе с Агентством Анадолу отметил, что руины Ани являются крупнейшими на территории Восточной Анатолии.

После того, как античный город был включен в список культурного наследия ЮНЕСКО, интерес к нему вырос еще больше, отметил Альп.

«Проводится серьезная работа, направленная на то, чтобы сохранить культурное наследие, архитектурные постройки на территории античного города и передать их будущим поколениям», — сказал директор Музея.

По словам Альпа, благодаря инициативам губернатора Карса Рахми Догана турпоток в провинцию увеличился.

«Значительно выросло число туристов, посетивших руины Ани. В 2017 году античный город посетили 41, 685 туристов, а за первые два месяца 2018 года — 24,950 тысяч туристов. То есть турпоток вырос почти на 70-80 процентов»,— сказал он.