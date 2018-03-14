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В Турции пожилая пара разбилась на машине, торопясь на похороны

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано

В Турции на трассе Бурса-Стамбул в среду произошла авария, в которой погибли двое пожилых людей, торопившихся на похороны.

Нуреттин Атмаджа ехал по встречной полосе и столкнулся лоб в лоб со встречным автомобилем, в то время как пытался вернуться на свою полосу движения.

В результате столкновения машина Атмаджа загорелась, что стало причиной смерти водителя и его жены Гюрдане Атмаджа.

Как сообщается, 73-летний Атмаджа торопился на похороны брата, проходившие в Стамбуле.

Семья из трёх человек, которая находилась во второй машине, с травмами была госпитализирована в больницу.

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