Граждане РФ досрочно голосуют на выборах в Турции

Граждане РФ, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории Турции, досрочно голосуют на выборах президента России.

В юго-восточном Мерсине в начале месяца впервые прошло досрочное голование. В то время как в других городах Турции, в которых проживает достаточно большое количество российских граждан, также ожидается проведение выборов.

Как указывается, в Эскишехире досрочное голосование будет проведено впервые.

18 марта избирательные участки откроются в посольстве России в Анкаре, а также в генеральных консульствах в Анталье, Стамбуле и Трабзоне.

В числе прочих голосуют и россияне, пришедшие на избирательный участок, открывшийся в почетном консульстве России в Измире. Избирательный участок находится в районе Конак.

Проголосовать на выборах россияне смогут и завтра.

На этом же избирательном участке могут проголосовать российские граждане, постоянно проживающие в городе и провинции Измир, а также в других городах Эгейского региона Турции.

В голосовании могут принять участие все совершеннолетние граждане РФ, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории Турецкой Республики, при предъявлении российского паспорта (заграничного или внутреннего) или свидетельства о въезде (выезде) в РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.