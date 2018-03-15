Исторические здания Стамбула станут более устойчивыми к землетрясениям

Более 170 исторических и культурных объектов Стамбула, в том числе мечеть Айя-София и дворец Топкапы, станут более устойчивыми к землетрясениям благодаря работам по укреплению фундаментов.

Дворец Топкапы более 400 лет служил резиденцией легендарным правителям Османского государства. Мечеть Айя-София — уникальное творение византийских архитекторов и один из самых известных памятников культуры в Турции.

На реставрацию дворца Топкапы выделено 300 миллионов турецких лир (77,715 миллиона долларов США).

На работы по укреплению фундамента и реставрацию мечети Айя-София выделено 30 миллионов турецких лир (7,771 миллиона долларов).





Стамбул — один из великолепных городов мира, на территории которого расположено множество исторических памятников, сказал Агентству Анадолу глава Управления культуры и туризма Стамбула Джошкун Йылмаз.

По его словам, 40 тысяч исторических памятников в Стамбуле находятся под охраной государства.

Исторические памятники находятся в ведении Министерства культуры и туризма Турции, Главного управления фондами, муниципалитета Стамбула, различных госведомств.