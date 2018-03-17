Античный город Эфес привлекает миллионы туристов

Древний Эфес, который когда-то был портовым городом у берегов Эгейского моря, теперь стал одной из самых популярных достопримечательностей современной Турции, привлекая каждый год миллионы местных и иностранных туристов.

Своей славой Эфес в большой степени обязан местному культу восточной богини плодородия, со временем отождествлённой с греческой богиней Артемидой, которую древние греки считали богиней плодородия и покровительницей всего живого, что есть на земле. Поклонение богине идёт с незапамятных времён, но строительство посвящённого ей храма, одного из семи чудес света, началось в первой половине VI века до н. э.

К сожалению, большая часть храма не сохранилась до наших дней, и сейчас от величественного здания осталась только одна колона.

История города оставалась загадкой до археологических раскопок, которые были начаты рядом стран, включая Австрию, Великобританию и Германию, в 1863 году. Большая часть археологических находок была вывезена в эти страны, но в Эфесе сохранились главные архитектурные строения, которые завораживают своей древней атмосферой.

Одной из этих строений является древнеримская библиотека, которая стала символом Эфеса. Пред двухэтажным зданием библиотеки расположены четыре статуи, которые олицетворяют мудрость, добродетель, мысль и познание.





Основанный в Х веке до н.э. древний город, занесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, располагался в Малой Азии, неподалёку от современного Измира.

После основания античный город стал быстро развиваться, но в 541 году до н. э. его завоевал лидийский царь Крёз, потом персы, а в 334 г. до н.э. перешел к Александру Македонскому. Тем не менее, город не был разграблен или разрушен, а продолжал процветать. Пик его силы пришелся на 2 век до н.э.

В V—VI веках Эфес входил в пятёрку важнейших городов Византийской империи. В это же время он был перенесен на холм Айясолук, поскольку бухта заилилась и полностью обмелела. Из-за этого торговое значение города значительно уменьшилось, и постепенно он стал приходить в упадок.

Сегодня Эфес стал главным назначением для туристов, которые хотят окунуться в мир Древней Греции. Миллионы туристов каждый год приезжают в античный город, чтобы собственными глазами увидеть величественные руины Эфеса.