Ещё в 2-х городах Турции состоялось досрочное голосование на выборах президента России

В городах Эскишехир и Измир в Турции состоялось досрочное голосование на выборах президента России.

В Эскишехире 12 марта впервые состоялось выездное досрочное голосование на выборах главы государства.

14-15 марта граждане России воспользовались правом голоса на избирательном участке в почетном консульстве России в Измире. Конституционным правом воспользовались не только россияне из города Измир, но и граждане РФ, проживающие в райцентрах Кушадасы и Мармарис, провинциях Денизли и Адана.

Исполнить свой гражданский долг смогли также российские специалисты, прибывшие в Турцию для работы на построенном российской компанией «Магнитогорский металлургический комбинат» и расположенном в Искендеруне заводе «MMK Metalurji».

В посольстве РФ в Турции пригласили всех граждан России, проживающих на постоянной основе в Турции, либо находящихся на отдыхе, а также прибывших в краткосрочную командировку, прийти на избирательные участки, которые откроются 18 марта (с 8:00 до 20:00) в посольстве в Анкаре, а также генеральных консульствах Российской Федерации в Анталье, Стамбуле и Трабзоне.

В голосовании могут принять участие все совершеннолетние граждане РФ при предъявлении российского паспорта (заграничного или внутреннего) или свидетельства о въезде (выезде) в РФ.