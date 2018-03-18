Турция отмечает 103-ю годовщину победы при Чанаккале

В Турции проходят праздничные мероприятия, посвященные 103-летию со дня победы в битве при Чанаккале, которая стала одним из самых масштабных и кровопролитных сражений времен Первой мировой войны.

В мечетях вознесены молитвы в память о солдатах, отдавших жизни во имя Родины.

В провинции Чанаккале состоится торжественное мероприятие, посвященное памяти сотен тысяч сынов турецкого народа, отдавших жизни в борьбе за государственность. В мероприятии примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым.

Сражения на полуострове Гелиболу в районе пролива Чанаккале (Дарданеллы) проходили как на суше, так и на море. Противостояние на море длилось с 19 февраля по 18 марта 1915 года, бои на суше — с 25 апреля 1915 по 9 января 1916 годов. Это было одно из самых кровопролитных сражений в истории Турции.

Во время Первой мировой войны весь мир стал свидетелем героизма турецких войск в битве при Чанаккале, когда Мустафа Кемаль Ататюрк заставил войска союзников признать Дарданеллы неприступными.