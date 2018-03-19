Количество иностранных студентов в Турции выросло впятеро за 7 лет

Число иностранных студентов в вузах Турции за семь лет выросло в пять раз — с 25 тысяч до 125 тысяч. Об этом Агентству Анадолу сообщил генеральный директор Международных образовательных ярмарок Турции (IEFT) Дениз Акар.

По его словам, Турции удалось обеспечить баланс между числом иностранных студентов в своих вузах и числом турецких граждан, обучающихся в вузах за рубежом.

Ежегодно в вузах за рубежом обучаются около 100 тысяч турецких студентов, сказал глава IEFT.

«То, что в Турции выросло число частных университетов, в которых студенты обучаются на платной основе, оказало значительное влияние на рост числа иностранных студентов в стране. В настоящее время половина иностранных студентов в Турции, или 50-60 тысяч человек, получает образование в частных вузах на платной основе», — заявил Акар.

По словам главы IEFT, в последние годы студенты из стран Африки предпочитают получать образование в турецких вузах, хотя ранее выбирали обучение в вузах США или стран Западной Европы.

«В этом отношении турецкие вузы практически конкурируют с китайскими, что свидетельствует о том, что Турция сделала серьезные шаги в сфере высшего образования», — отметил Акар.

Он добавил, что иностранные студенты в основном предпочитают поступать на факультеты социальных наук и инженерии в Турции, а в последнее время отдают предпочтение обучению медицинским специальностям.