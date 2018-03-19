Открытие подвесного моста «Чанаккале-1915» состоится на полтора года раньше

Завершение очередного грандиозного инфраструктурного проекта Турции, подвесного моста «Чанаккале-1915», который соединит Азию с Европой, планируется на полтора года раньше даты указанной в начале строительства, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам президента, открытие самого большого подвесного моста в мире, длина которого составит 2.023 метра, состоится 18 марта 2022 года.

Наряду с Мостом мучеников 15 июля (Босфорским мостом), мостом Султана Мехмеда Фатиха, мостом Явуз Султан Селима, мостом Османа Гази, метро Мармарай и Авразийским тоннелем, мост «Чанаккале-1915» станет седьмым проектом в Турции, соединяющим две части света — Европу и Азию.

Первоначально открытие моста было намечено на 2023 год, но Эрдоган отметил, что работы по строительству моста ведутся ускоренными темпами.

После завершения строительства, мост не только упростит движение с европейской части города Чанаккале на азиатскую, но и позволит сократить время транспортировки грузов из Европы в Эгейский и Западно-средиземноморский регионы Турции, без заезда в Стамбул.

Стоит отметить, что строительство моста, который станет самым длинным подвесным мостом в мире, началось в марте 2017 года.