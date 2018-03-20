В Анталье назвали улицу в честь покойного посла России Андрея Карлова

Одна из улиц в районе Демре турецкой Антальи названа в честь посла России в Турции Андрея Карлова, погибшего в результате покушения 19 декабря 2016 года.

Решение о переименовании улицы, ведущей к церкви Святого Николая, было принято городским советом Антальи. На этой же улице появится барельеф Карлова, который будет открыт 22 марта.

Также в Анталье пройдет Неделя памяти погибшего российского посла Андрея Карлова.

«Мы никогда не забывали, не забудем и не дадим забыть наших русских друзей. В рамках Недели памяти Карлова, которая пройдет в Анталье с 20 по 27 марта, будут организованы такие культурные мероприятия, как выставка и концерт, экскурсии по церкви Святого Николая, античному городу Андриаке и музеям. Кроме того, будет организован тур в город Каш в Анталье», — сказал глава муниципалитета Антальи Мендерес Тюрел.

В мероприятиях в рамках Недели памяти Карлова примут участие 50 детей из российских Клинцов — города-побратима Антальи.

Нападение на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года в ходе выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями российского посольства в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Нападавший был убит в ходе полицейской операции.

Российский посол скончался от полученных ранений.