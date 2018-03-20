Костер тюркского мира на Новруз будет зажжен в турецком Кастамону

Тюркский мир отпразднует Новруз в турецком Кастамону.

Мероприятия, посвященные празднованию Новруза, начнутся в городе 21 марта после зажжения праздничного костра.



Турецкий Кастамону стал культурной столицей тюркского мира-2018 в соответствии с решением, принятым на 35-ом заседании Постоянного совета Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в городе Туркестан в Казахстане.

Губернатор провинции Кастамону Яшар Карадениз сообщил, что 21 марта в праздничных мероприятиях примут участие послы более 30 стран.