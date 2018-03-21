В Синопе исследуют затопленные артефакты

В турецком Синопе, расположенном на южном побережье Чёрного моря, начинаются работы по исследованию многочисленных затопленных артефактов, заявил доцент кафедры археологии Синопского Университета Бабюр Мехмет Акарсу.

По словам Акарсу, с давних времён Синоп развивался как портовый город, поэтому у его берегов под водой осталось огромное количество затопленных кораблей, на борту которых могут находиться уникальные древние артефакты.

«Мы начали работы для того, чтобы исследовать эти артефакты и представить их всеобщему обзору», — рассказал он.

Акарсу добавил, что для того, чтобы ускорить развитие подводной археологии, университет принимал участие в различных международных выставках, приглашая заинтересованных дайверов в Турцию для участия в исследованиях.

Во время погружений у берегов Синопа под водой было найдено множество обломков затопленных торговых кораблей античного периода, а также обломки суден затонувших во время Крымской войны 1853 года.

Акарсую сообщил, что под водой имеются обломки кораблей, относящихся к византийскому периоду, а также греческое грузовое судно, потопленное немецкими истребителями во время Второй мировой войны и ещё много ценных памятников истории.

Обломки кораблей находятся на глубине от восьми до 120 метров.

По утверждению Акарсу, до сегодняшнего дня научные работы по исследованию подводных исторических богатств Синопа и его окрестностей не проводились.

Он также заявил, что надеется, что данные работы внесут положительный вклад в развитие туризма в регионе.