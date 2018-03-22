Эрдоган встретился с футбольной командой подростков с синдромом Дауна

Бывший футболист, президент Реджеп Тайип Эрдоган, вчера в президентском комплексе в Анкаре провёл встречу с национальной командой по мини-футболу, у игроков которой синдром Дауна.

Команда футболистов приехала на встречу с президентом на следующий день после Международного дня человека с синдромом Дауна.

Президент Эрдоган встретился с национальной командой Турции по мини-футболу, у игроков которой синдром Дауна https://t.co/2NbghaEaGR pic.twitter.com/lDLMJijhME — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) March 22, 2018

Встреча стала небольшой игрой для вратаря команды Хусеина Динча, после того как Эрдоган предложил ему попробовать отбить его удар.

«Ты хочешь удар по воротам?», — спросил президент.

«Я абсолютно готов», — ответил Хусеин.

После президент спросил какой из ударов, правой или левой ногой, Хусеин отбивает лучше.

После того, как Хусеин сказал «правой», президент нанёс удар по воротам левой ногой, но вратарю всё равно удалось его отбить.

Игроки подарили президенту именную футболку с номером 53, который символизирует автомобильный номер родного города Эрдогана — Ризе.

Во время встречи президент провёл беседы со всеми членами команды, вручив каждому подарки для их дальнейшего развития в спорте.