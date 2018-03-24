Турецкая организация открыла 2 источника чистой воды в Уганде

Благодаря проекту турецкой неправительственной организации «Ассоциация друзей Африки» (TADD) жители Уганды в Африке теперь имеют доступ к чистой воде из двух новых источников, названных в честь солдат турецкой армии.

Организация объявила об этом на своей странице в Twitter, сообщив, что источники под названием Mehmetçik (Мехметчик) уже доступны к использованию.





TADD также сообщил, что в ближайшее время в стране планируется открытие ещё двух источников.

Организация была создана в 2015 году для стимулирования сотрудничества между Турцией и африканскими странами, особенно в области здравоохранения и экономики.

В течение последних лет TADD успешно осуществляла различные проекты для помощи африканцам, нуждающимся в продовольствии и чистой воде.

TADD работает в четырех различных направлениях в Африке: здравоохранение, экономика, образование и ВИЧ-СПИД. В настоящее время организация работает в Уганде, Эфиопии, Судане, Танзании и Нигерии.