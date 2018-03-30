Семнадцать нелегальных мигрантов погибли в ДТП на востоке Турции

Крупное ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего нелегальных мигрантов, произошло в провинции Ыгдыр на востоке Турции, погибли 17 человек, еще 36 получили ранения, сообщает в пятницу агентство Anadolu.



Микроавтобус, перевозивший граждан Афганистана, Пакистана и Ирана, незаконно пересекших турецко-иранскую границу, загорелся после удара о столб на шоссе Игдыр — Карс. Отмечается, что в транспортном средстве, рассчитанном на 14 пассажиров, находилось более 50 человек.



На место происшествия прибыли силы жандармерии, пожарные бригады и машины скорой помощи. Пожар был потушен, раненые госпитализированы, часть их находится в тяжелом состоянии.

Очевидцы рассказали, что от силы удара часть пассажиров вынесло на проезжую часть, и некоторые из них были сбиты другим автомобилем, следовавшим в тот момент по трассе и не успевшим затормозить.