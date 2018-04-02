Гробница Сулеймана Шаха вернётся на прежнее место — вице-премьер

Гробница Сулеймана Шаха вернётся на прежнее место после того, как территория северной Сирии будет полностью освобождена от террористов «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийского филиала террористической группы PKK, заявил вице-премьер Фикри Ышик.

В интервью с TRT Haber Ышик подчеркнул, что гробница была перемещена временно и будет возвращена на прежнее место, так как это «турецкая земля».

Сулеймана Шах, умерший в 1236 году, считается дедом Османа I — основателя Османской империи.

Гробница была перенесена три раза. Могила изначально была расположена у замка Джабер, но затем дважды переносилась — в 1973 году после образования водохранилища Эль-Асад и в начале 2015 года из-за гражданской войны в Сирии. В 2015 году Турция перенесла гробницу на турецко-сирийскую границу в село Эшма из-за опасности её разрушения со стороны террористов ДАЕШ.

В соответствии с Анкарским договором 1921 года и Лозаннским мирным договором 1923 года, усыпальница является турецким анклавом на территории Сирии.

Протокол 2003 года между Турцией и Сирией предоставил Турции право доступа к могиле через территорию Сирии с целью сбережения и реставрации исторической гробницы.