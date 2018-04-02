Россия и Польша вступили в спор за найденные в Турции останки офицера XIX века

Россия и Польша поспорили о судьбе останков офицера российской армии XIX века, подполковника Карла Ржепецкого, которые были найдены в апреле прошлого года в турецкой провинции Ардахан, заявил министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш.



Представитель мэрии Ардахана в конце апреля 2017 года сообщал РИА Новости, что гроб с останками офицера российской армии был обнаружен при строительстве дома. После этого прах был доставлен в Карс для дальнейшего исследования.



Как рассказывала РИА Новости в мае 2017 года пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова, дипмиссия передала турецкой стороне информацию из Российского государственного военно-исторического архива. С большой долей вероятности установлено, что останки принадлежат Карлу Ржепецкому, который служил в 78-м пехотном Навагинском полке 20-й стрелковой дивизии и скончался в 1894 году от кровоизлияния в мозг. Зампред смешанной российско-турецкой межправительственной комиссии по реализации соглашения о воинских захоронениях Александр Кирилин заявлял, что останки офицера решено перезахоронить в Турции.



«Польша потребовала вернуть останки, поскольку офицер был польского происхождения, но Россия против этого. Она заявила, что в то время, когда умер этот офицер, не было такой страны, как Польша. Она была частью Российской империи, поэтому офицер был российским подданным», — сказал Куртулмуш, выступая в турецком парламенте.



По его словам, российская сторона не требует доставки останков Ржепецкого в Россию, а просит захоронить их на христианском кладбище в Ардахане.



«Этот человек был поляком. Его потомки живут в Польше. Мы пытаемся решить проблему, не вызывая разногласий между двумя странами», — добавил Куртулмуш.