Турецкая полиция задержала предполагаемого «куратора» убийцы Карлова

По делу о покушении на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова задержан экс-сотрудник Управления по информационным технологиям и связи Турции, который является предполагаемым «куратором» убийцы дипломата Мевлюта Мерта Алтынташа.

Задержанный также считается сторонником течения Фетуллаха Гюлена, члены которого предприняли попытку вооруженного захвата власти в стране.

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года в ходе его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Нападавший убит в ходе операции полиции. Российский посол скончался от полученных ранений.

В рамках расследования покушения на российского дипломата, до сегодняшнего дня арестованы несколько человек, в том числе три сотрудника полиции. В числе арестованных глава медиа-группы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол РФ – Мустафа Тимур Озкан.