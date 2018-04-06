Весна в Каппадокии: Цветы распускаются в сказочном краю

Долины, сказочные дымоходы, исторические пещерные монастыри, которые теперь стали бутик-отелями, и яркие весенние цветы сделали Каппадокию одним из самых важных туристических центров в Турции.

Цветы, распускающиеся на фоне дымоходов, — прекрасный вид для сотен тысяч туристов, которые приезжают в Каппадокию каждый год.

Посетители катаются на лошадях и квадроциклах, блуждают и фотографируют всё вокруг.

Лошади и ослы, пасущиеся на полях за городом Гёреме, только добавляют атмосферности.

Туристка из Нидерландов, Ореадс Пиэк, рассказала Агентству Анадолу, что весна в Каппадокии удивительна и что на неё сильное впечатление произвела история и культура этой местности.

«Я думаю, что это большая привилегия — посетить это место весной. Вид действительно красивый. Я увидела сказочные дымоходы с воздушного шара. Цветы добавляют Каппадокии уникальную красоту», — сказала она.

Южноафриканский турист Мохамед Иршад Эсса тоже сказал, что регион отличается уникальной красотой, которую он никогда раньше не видел.

«Я был здесь три дня, я присоединился к многим турам, прокатился на воздушном шаре и остался в каменном отеле. Для меня это был необычный опыт. Это место очень интересно», — заявил Эсса, добавив, что он обязательно порекомендует Каппадокию своим друзьям.

В 1985 году Национальный парк Гёреме и пещерные поселения Каппадокии были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.