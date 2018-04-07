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Судно врезалось в особняк на берегу Босфора в Стамбуле

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Судно врезалось в особняк на берегу Босфора в Стамбуле

Путь через пролив Босфор был заблокирован после того как 225-меторовое судно, у которого заклинило руль, врезалось в особняк на берегу пролива в субботу.

Авария, в результате которой здание было частично разрушено, произошла в 4 часа дня по местному времени.

Как сообщается, судно направлялось из Египта в Украину.

Особняк находился под мостом Султана Мехмеда Фатиха на азиатской части Стамбула.

По словам экспертов, пролив Турции является одним из самых опасных водных путей в мире. Более 50 000 судов, включая танкеры с легковоспламеняющимся маслом, проходят через Босфор каждый год. Резкие повороты и изменяющиеся течения осложнают путь кораблей по проливу.

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