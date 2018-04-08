В церквях по всей Турции отметили Пасху

Торжественные богослужения проходят во многих церквях по всей Турции, так как православные христиане страны празднуют один из самых значительных христианских праздников – Пасху.

В субботу и воскресенье богослужения проходили в церквях Хатая, Мардина, Эдирне, и других регионах Турции.

Пасхальные богослужения прошли в христианской церкви района Искендерун в провинции Хатай, которую в честь праздника украсили свечами.





Также Пасху отметили в болгарской церкви Святого Георгия в районе Кыйык западной турецкой провинции Эдирне, в то время как сирийские христиане в исторической провинции Мардин отметили Пасху в церкви Кырклар.

Согласно восточной традиции, день празднования Пасхи рассчитывается по александрийской пасхалии и выпадает на один из 35 дней в период с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю.





В настоящее время юлианский календарь используют Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Синайская православные церкви, а также большинство греко-католиков. В Римско-католической и протестантских церквах дата Пасхи рассчитывается по григорианской пасхалии.



Римско-католическая церковь отметила Пасху в воскресенье 1 апреля. В первое воскресенье после Пасхи католики отмечают праздник Милосердия Божия, который был установлен в 2000 году папой Римским Иоанном Павлом II.