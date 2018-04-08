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Древняя Библия изъята в турецкой провинции Нигде

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: АА

Турецкая полиция изъяла древнюю кожаную Библию во время рутинной дорожной проверки в турецкой центральной провинции Нигде, сообщают местные СМИ.

Как сообщается, машина, водителем которой оказался Сертип Б., была остановлена для проверки на трассе Аксарай — Адана в субботу.

Кроме водителя в машине находились ещё два человека сирийской и иракской национальностей — Дарсим Х. и Мохаммед Х.

Все подозреваемые были задержаны полицией.

В последние годы случаи контрабанды исторических артефактов в Турцию из соседней Сирии значительно увеличились, в особенности после развития террористических групп в стране.

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