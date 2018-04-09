Полет на воздушном шаре над Каппадокией — уникальный опыт

Весна в Каппадокии: Цветы распускаются в сказочном краю

Полеты на воздушных шарах в турецкой Каппадокии дарят туристам ни с чем не сравнимые ощущения.

Этот регион Турции отличается уникальным природным ландшафтом. Каппадокия — это прежде всего долина Перибаджалары («Волшебные камины» или «Камины фей») и останцы в виде каменных столбов причудливых форм и очертаний.

На территории Каппадокии ранее находились действующие вулканы, крупнейшие из которых — Хасан, Эрджиес, Медендиз и Гюллюдаг — когда-то выбрасывали пепел и лаву. Со временем пепел превратился в туф, а лава — в базальт, покрывший тонким слоем мягкую туфовую породу. Смена климата в регионе запустила работу иных природных сил: осадки, ветер и реки высекали из туфа свои узоры.

Ежедневная подготовка к запуску воздушных шаров начинается еще до рассвета. С наступлением утра из маленького городка Гёреме в небо поднимаются десятки шаров.





Совершая тур, туристы получают возможность увидеть с высоты птичьего полета природные красоты региона: долину Перибаджалары и высеченные в скалах дома и монастыри.

Ежегодно Каппадокию посещают около 2,5 миллиона местных и иностранных туристов, многие из которых совершают полеты на воздушных шарах.

Полеты выполняются в среднем 300 дней в году. В последние годы эти полеты стали главным фактором, привлекающим туристов в Каппадокию, включенную в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщил агентству «Анадолу» пилот Юнус Демирджи, теперь туристы в посещают Каппадокию именно для того, чтобы совершить полет на воздушном шаре.





Туристы могут увидеть с высоты птичьего полета восход солнца и полюбоваться красотами долины Перибаджалары, отметил Демирджи.

Глава Ассоциации владельцев отелей и туристических инвесторов региона Каппадокия (KAPTİD) Якуп Динлер отметил, что пейзажи Каппадокии завораживают во все времена года.

«В Африке полет на воздушном шаре стоит около 420 долларов. В Каппадокии же — около 150 евро. Советую туристам посетить Каппадокию во все времена года и совершить полет на воздушном шаре», — сказал Динлер.

Полет над Каппадокией в среднем длится от 45 минут до 1,5 часа.