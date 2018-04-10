В Турции белка, потерявшая лапки, встала на колесики

Турецкие врачи создали протез на колесиках для белки, которая потеряла передние конечности, попав в охотничий капкан в парке города Батман.

«Карамель», как прозвали зверька ортопеды за цвет шерсти и любовь к сладкому, выздоровел после двух операций, проведенных в прошлом месяце в Стамбуле. Турецкие врачи заявили, что теперь он совершенно здоров и может свободно передвигаться без всяких хлопот.

Также по их словам, протезные конечности или, скорее, протезные колесики, впервые были применены к белке.

Этот первый в своем роде проект возглавляют студент Тайфун Демир, ортопед Мустафа Гюльтекин, доктор Толгай Шатана и физиотерапист Эйлем Кючюк.

Демир, который просоединился к группе врачей, чтобы помочь восстановить здоровье белки, и приютил ее, недавно показал зверька журналистам, когда тот резвился во дворе его дома.

«Протезные конечности были разработаны после того, как мы обменялись идеями о том, как мы могли бы помочь Карамели. У нас были разные идеи, как восстановить его способность двигаться, но животное также нуждалось в функционирующих конечностях, чтобы есть, пить, защищаться и комфортно спать. Размер и поворот колес были также тщательно обдуманы. Благодаря пружине, размещенной между колесами, Карамель может легко изгибаться и есть. Это также очень легкий на вес протез», — сказал он.

У белки уже нет никаких проблем со здоровьем после того, как она прошла тестовый этап, во время которого все ее движения были под наблюдением врачей. По словам Демира, раньше зверек разрывал повязки, и им приходилось контролировать его движения в течение 15 дней.

Теперь единственная задача турецких врачей заключается в оказании помощи для полной реабилитации белки, то есть восстановлении способности лазать по деревьям. Хозяин Карамели рассказал, что не хочет ограничивать его пространство двором дома и планирует поместить его в более естественную среду, например в «сад», специально предназначенный для животного.

«Ему пока тяжело сохранять равновесие, но со временем он непременно адаптируется. Карамель не потерял естественную способность подниматься по деревьям, и я уверен, что он сможет это делать через несколько недель», — добавил он.