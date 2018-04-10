Три функционера FETÖ были задержаны в Габоне и перевезены в Турцию

Сотрудники турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) провели в Габоне операцию по задержанию трёх функционеров Гюленистской террористической группы (FETÖ), которые затем были перевезены в Турцию, сообщает во вторник Агентство Анадолу.

Отмечается, что в Турцию спецрейсом доставлены Осман Озпынар, Ибрагим Акбаш и Аднан Демиронал, которые обвиняются в причастности к FETÖ. Они переданы турецким судебным органам.

Подозреваемые были задержаны правоохранительными органами Габона 23 марта.

В похожей операции 29 марта шесть членов FETÖ были задержаны в Косово и доставлены в Турцию сотрудниками MIT при поддержке разведслужбы балканской страны.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибли 250 человек.